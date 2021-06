Com destino a Itaituba, passageiro é preso com revólver e munições em Novo Progresso

Arma e munições apreendidas. Foto: reprodução/PM

Uma guarnição da Polícia Militar prendeu, na tarde deste sábado (13), um homem identificado como Anderson de Souza Vieira, em posse de uma arma de fogo e algumas munições.

Conforme informações, ao realizar abordagem a um ônibus no posto fiscal da Cecomt, na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso, os policiais fizeram revista no suspeito, o qual embarcou no município de Guarantã do Norte/MT com destino ao distrito de Moraes Almeida, em Itaituba.

Com isso, no interior da mochila que carregava, foi encontrado um revólver Taurus calibre 38 com 9 (nove) munições intactas do mesmo calibre.

Diante da materialidade, o suspeito foi levado à UIPP do distrito de Castelo dos Sonhos para o devido procedimento legal.

(Com informações de Plantão 24horas News/13/06/2021)

17:15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...