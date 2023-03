Advogado é condenado a 25 anos de prisão por envolvimento com facção criminosa, em Belém

Identificado como Lóis Dathan Gatinho Costa, o advogado já está preso preventivamente e o pedido para responder ao processo em liberdade foi negado pela Justiça do Pará.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu intermediava a comunicação entre os presos de uma organização criminosa e pessoas que estavam em convívio social.

A prova material do envolvimento do advogado foi obtida a partir da apreensão de um celular de uma das integrantes da facção. No aparelho foram flagradas trocas de mensagens que comprovam as funções do réu no grupo criminoso.

Na sentença, o juiz chama atenção para o fato do réu utilizar “da sua nobre profissão de advogado, para facilitar e proceder à troca de bilhetes/informações entre membros da mencionada organização criminosa e os que estavam soltos”.

A decisão traz ainda que há muitas evidências de que as conversas iam além de interesse jurídico.

“O conteúdo das mensagens são claros em demonstrar que o réu não se limitava a atuações jurídicas, mas exorbitava em muito de suas funções na defesa de seus clientes, realizando a troca de mensagens, inclusive referentes ao funcionamento da organização criminosa, assim como de suas atividades, tal como o tráfico de drogas, deixando a sua atuação de ser simplesmente jurídica e lícita, para invadir a seara da ilegalidade”, afirma o documento.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/03/2023/07:34:26 com informações do G1PA

