Javali: presidente do Ibama afirma que só a caça não resolve o problema

(Foto:Reprodução) – A caça não tem resolvido o problema do javali, afirma o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho

A suspensão da emissão de novas licenças para caça de javali no Brasil chamou bastante a atenção de representantes do agronegócio e de caçadores, que têm manifestado preocupação com a possibilidade de o controle da população da espécie (Sus scrofa) e seus híbridos ser proibida no Brasil. A medida foi anunciada pelo Ibama no último dia 18, por meio do Sistema de Informação de Manejo de Fauna (Simaf).

Várias foram as matérias de veículos de imprensa especializados no agronegócio e as postagens de perfis de caçadores e de grupos de caçadores. A maior parte do conteúdo foi contrário à decisão do órgão ambiental federal.

De acordo com o Ibama, a decisão foi motivada pelo fato de o Decreto nº 11.615, de 21 de julho deste ano, determinar que a emissão de Certificado de Registro para caçador excepcional (pessoa física que tem registro de arma de fogo para manejo de fauna exógena invasora) passou a ser responsabilidade do Exército. O órgão ambiental federal deixou claro que as autorizações para caça emitidas antes do Decreto continuam vigentes.

Apoie o jornalismo em defesa

dos animais silvestres

Saiba como

Ou seja, não houve proibição da caça de javali e de híbridos e também não há informações sobre quando e como ocorrerão novas emissões de licenças.

Em audiência realizada pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, dia 23, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho destacou que as emissões de novas licenças estão sob responsabilidade do Exército e que plano de manejo do controle do javali está sendo discutido e elaborado. Ele não anunciou qualquer prazo.

Vale destacar que Rodrigo Agostinho deixou claro que só a caça não resolve o problema do javali:

Eu pessoalmente acho que, se a agricultura brasileira, de fato, quiser controlar o javali, apenas a caça isolada não será uma solução. Os países que estão controlando o javali estão controlando por meio de armadilhas, onde você consegue capturar o grupo todo. As ações de caça têm normalmente dividido esses grupos e o problema continua persistindo.”

A caça do javali está permitida desde janeiro de 2013, por meio da Instrução Normativa nº 3, do Ibama. A espécie chegou ao Brasil na década de 1990, importados por criadouros do Rio Grande do Sul e de São Paulo interessados no comércio de carne.

A caça, como única forma de controle populacional do javali, já se mostrou ineficiente. Há de se destacar também que o problema com a espécie tem sido utilizado como desculpa para que caçadores obtenham autorizações para adquirir e transportar armas e munição legalmente, mas que acabam sendo usadas em ações de entretenimento (e não como ferramenta de conservação). Dessa forma, animais silvestres nativos têm sido mortos ilegalmente.

Que o novo plano de manejo para manejo do javali seja, ainda que tardiamente, uma real ferramenta de conservação e não mais meio para gente interessada em se divertir matando bicho fingir legalidade.

Fonte: FAUNA NEWS/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2023/16:42:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Palavras-chave:

caça

javali

Curtir isso: Curtir Carregando...