Advogado registra BO, afirma estar sendo ameaçado de morte no WhatsSpp

Após declarar que foi contratado para defender cliente envolvido no assalto seguido de morte dos bovinos em Castelo de Sonhos, o Advogado “Claudionir Farias” (Foto) de Novo Progresso, recebeu ameaça via áudio no WhatsApp.

O Advogado Claudionir Farias (Dr. Claudio), declarou no início da semana que foi contratado para defender dois dos envolvidos no assalto ao caminhão boiadeiro seguido de morte no distrito de Castelo de Sonhos, por encontrar indícios de inocência dos clientes. Ele divulgou Áudio nos grupos de WhatsApp.

Áudio Dr. Claudio

Bom Dia Pessoal aqui quem fala é o Dr. Claudio …..Eu estou patrocinado a defesa do Maiko e do Jackson porque eles não devem nada nisto, eles foram contratados pra baldear um gado e foram ganhando o seu (quem contratou era amigo) , chegando lá tava o falecido (Rafael Motorista),temendo a própria vida a mando de outros jogaram o corpo no Curua, certo, mas o Maikon e Jackson não devem nada há não ser isto só ocultação de cadáver, (entraram de gaiato) , então deixa justiça falara na frente primeiro também sou fazendeiro sou advogado e tenho fazenda,não compartilho com isto, mas o Maiko e Jackson ;após ver os papel (ocorrência policial)aqui vi que eles entraram de gaiato, depois que estavam la temendo da própria vida ocultaram o corpo, vocês sabem como é também fomos jovem, a justiça serve para todos então também sou contra isto,eles só foram ganhar um dinheiro- eu peço reflitam antes de fazer alguma coisa pro Maiko pro Jackson , então a justiça serve para todos inclusive para mim, um pai uma mãe desesperado aqui , eles entraram de gaiato -peço compreensão de todos obrigado gente!

Segundo o relato do advogado (BO), na Delegacia de Policia de Novo Progresso, nesta segunda-feira (05), por volta das 10h00, ele recebeu um áudio de pessoa desconhecida no WhatsApp de uma pessoa lhe ameaçando. Segundo Advogado o áudio tem haver com o latrocínio seguido de morte que ocorreu no distrito de Castelo de Sonhos, e que o áudio liga ao caso (ele foi contratado para defesa de dois acusados). O Advogado não divulgou todo conteúdo do áudio.

O caso esta registrado na Delegacia de Policia Civil para providências.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

