Vacinação contra gripe vai até sexta-feira no Pará

Ampliada, agora, para toda a população, a vacinação contra o vírus Influenza, que começou na última segunda-feira, 6, em todo o Estado, se estende até a próxima sexta-feira, dia 9. O Ministério da Saúde ainda dispõe de cerca de 10 milhões de doses da vacina. O Pará já está com cobertura de 70,02% da população vacinada.

Nesta fase da vacinação, estendida para todos, não existe estimativa de imunizações, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), uma vez que a demanda, agora, é espontânea. A campanha, conforme explicou a Sespa, “continua em todo o Pará para os grupos antes contemplados, mas quem estiver fora deles pode se vacinar”.

A 19ª Campanha de Vacinação contra a Influenza, que começou no dia 17 de abril, foi prorrogada pelo Ministério da Saúde a fim de que todos os 144 municípios do Estado consigam atingir a meta mínima de 90% de vacinados. Em nível nacional, a campanha já ultrapassou os 77%.

Segundo informe técnico da Divisão de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde enviou ao Estado 1.863.160 doses da vacina, que foram distribuídas pela Sespa aos 13 Centros Regionais de Saúde, os quais repassaram as doses aos municípios – que são, na prática, executores da ação.

Dos grupos prioritários, a categoria mais imunizada no Pará foi a de pessoas com mais de 60 anos, com 79,90%, seguida por trabalhadores da saúde, com 79,49%, e indígenas, com 77,55%, mulheres pós-parto, com 75,08%, gestantes, com 62,46%, e crianças, com apenas 57,01%.

No Estado funcionam 2.300 postos de vacinação fixos, além de 340 volantes e 75 fluviais, com 20.350 pessoas envolvidas, incluindo 2.010 equipes de vacinação. A campanha tem apoio infraestrutural de 550 carros, 25 barcos, 12 voadeiras e 25 motocicletas.

PREVENINDO

A vacinação tem por objetivo reduzir as internações, complicações e mortes em decorrência das infecções pelo vírus e é aplicada às vésperas do inverno, período de maior incidência da doença. A vacina é segura e estudos demonstram que ela pode reduzir de 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a 75% da mortalidade global e em, aproximadamente, 50% as doenças relacionadas à influenza.

Apenas para quem tenha apresentado febre recente, recomenda-se adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir suas orientações. Já pessoas com história de alergia grave e prévia a ovo ou a algum outro componente da vacina não devem se vacinar. É importante levar a caderneta de vacinação ou algum comprovante da situação vacinal à unidade de saúde.

