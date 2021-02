Instituto Mais Saúde abre editais de credenciamento para pessoas jurídicas em Castelo de sonhos e Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O cadastro deve ser feito até 23h59 do dia 20 de fevereiro de 2021, exclusivamente por meio do endereço eletrônico: em Itaituba através do e-mail juridico@itaituba.institutomaisaude.org.br e Castelo dos Sonhos pelo juridico@castelo.institutomaisaude.org.br.

No município de Itaituba foram disponibilizados ao todo 29 áreas de atuação para prestadores de serviços e/ou fornecedores e em Castelo dos sonhos tem disponível 25 setores. Confira todas as oportunidades de inscrições pelo link: https://www.institutomaissaude.org.br/editais.

O Instituto Social Mais Saúde (ISMS) que administra o Hospital Regional Público do Tapajós (HRT), em Itaituba, e o Hospital Geral Público Castelo dos Sonhos, na cidade de Castelo do Sonhos, publicou nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, o edital de vagas para o credenciamento de pessoas jurídicas.

