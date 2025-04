Aeroporto Internacional de Belém estima alta de 31% na movimentação de passageiros durante o feriado da Semana Santa

(Foto>Reprodução) – Cerca de 47 mil viajantes devem embarcar e desembarcar no terminal entre os dias 18 e 21 de abril

Sob gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém se prepara para receber um fluxo intenso de passageiros durante o feriado prolongado da Semana Santa. Entre os dias 18 e 21 de abril, a expectativa é de que cerca de 47 mil viajantes circulem pelo terminal paraense, considerando embarques, desembarques e conexões nos 272 voos programados para o período. Dentre eles, a previsão é de nove operações extras, sendo quatro para Aeroporto Internacional de Natal (RN), outros quatro para Recife (PE) e um para Santarém (PA).

A projeção representa crescimento de 31% em relação ao mesmo feriado de 2024, quando 35,8 mil clientes passaram pelo empreendimento no mesmo recorte de tempo. O incremento no fluxo de passageiros é reflexo direto da consolidação do Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) como principal terminal aeroportuário da região norte do país. Operando atualmente 26 rotas regulares para destinos nacionais e internacionais, o empreendimento está recebendo investimentos da ordem de R$ 450 milhões da NOA, que beneficiam tanto as instalações do terminal, como a infraestrutura de operações.

Segundo Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, os números projetados para o feriado da Semana Santa são resultado de uma gestão comprometida com a melhoria contínua do aeroporto e o crescimento sustentável da mobilidade na região. “O Aeroporto Internacional de Belém tem desempenhado papel estratégico na conectividade da Amazônia com o restante do país e do mundo. Com os investimentos em curso, estamos preparando o terminal para um novo patamar de excelência, capaz de atender às expectativas dos clientes, tanto durante a realização da COP 30 quanto diante do aumento progressivo no fluxo de viajantes nos próximos anos”, afirma.

Em 2024, o aeroporto superou a marca histórica de 4,1 milhões de passageiros atendidos de janeiro a dezembro, um avanço de 15% em relação a 2023. O empreendimento também foi o primeiro da região norte a ultrapassar o patamar de 4 milhões de viajantes em um único ano, consolidando seu protagonismo no cenário de mobilidade aérea nacional.

Investimentos que impulsionam o futuro

Para acompanhar a crescente demanda e proporcionar uma experiência cada vez mais eficiente e confortável aos viajantes, a NOA está executando um amplo projeto de requalificação do Aeroporto Internacional de Belém. As ações contemplam melhorias estruturais e de segurança operacional.

Entre as principais intervenções previstas, estão a ampliação das áreas de embarque, expandidas em 2,7 vezes, a construção de dois novos mezaninos sobre o saguão principal, a modernização do sistema de climatização, a adoção de iluminação LED e o abastecimento energético 100% por fontes renováveis. O embarque remoto também terá sua capacidade triplicada, e o saguão principal passará por reestruturação, incluindo novas instalações sanitárias acessíveis.

A área comercial será ampliada em 45%, oferecendo mais opções de lojas, serviços e alimentação, além da implantação de salas VIP e outras facilidades comerciais para aprimorar a experiência dos passageiros. O projeto ainda contempla melhorias na infraestrutura operacional, como a construção de um novo pátio de aeronaves, restauração de pavimentos, modernização e automação do balizamento noturno, requalificação da ALS (Approach Light Systems), além de implantação de PAPI (do inglês, Precision Approach Path Indicator) nas cabeceiras 20 e 24.

De acordo com Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, a ampliação das áreas comerciais vai viabilizar a oferta de mais opções de produtos e serviços, tornando a experiência dos clientes ainda mais completa. “Com mais espaços disponíveis, estamos trabalhando na atração de novas marcas para agregar valor à jornada dos passageiros. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente moderno, funcional e repleto de conveniências para quem utiliza o empreendimento”, destaca Costa.

OPERAÇÕES

Atualmente, o Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans atende voos regulares para os seguintes destinos:

Sudeste e Centro Oeste:

Brasília (DF)

Belo Horizonte (MG)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Campinas (SP)

Nordeste:

Recife (PE)

Natal (RN)

Fortaleza (CE)

São Luiz (MA)

Norte:

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Santarém (PA)

Altamira (PA)

Monte Dourado (PA)

Porto de Moz (PA)

Carajás (PA)

Marabá (PA)

Breves (PA)

Paragominas (PA)

Tucuruí (PA)

Salinópolis (PA)

Internacionais:

Paramaribo (Suriname)

Caiena (Guiana Francesa)

Fort Lauderdale (EUA)

Miami (EUA) – A partir de 22/06

Lisboa (Portugal)

Sobre a Norte da Amazônia Airports (NOA)

A Norte da Amazônia Airports (NOA), uma empresa marcada pelo DNA de liderança e eficiência da Dix Empreendimentos e da Socicam, é responsável pela operação dos aeroportos internacionais de Belém-PA e de Macapá-AP.

