Prorrogado até dia 30 o prazo de credenciamento de projetos para destinação de recursos recebidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Belém (PA)

(Arte: Comunicação/MPFA) – Podem se candidatar órgãos públicos e entidades públicas ou privadas com finalidade social e sem fins lucrativos

Arte em formato retangular com imagem de bonecos de papel azuis e um boneco laranja de mãos dadas em círculo sobre um fundo branco.



A 4ª Vara da Justiça Federal no Pará, especializada no julgamento de crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e os praticados por organização criminosa, prorrogou, até 30 de abril, o prazo para credenciamento e apresentação de projetos em processo seletivo de projetos de órgãos públicos e entidades públicas ou privadas com finalidade social e sem fins lucrativos.

Os projetos que forem selecionados serão destinatários de recursos recebidos pela 4ª Vara, oriundos de penalidades de prestação pecuniária, que se constituíram como condição de suspensão condicional do processo ou transação penal, acordo de não persecução penal, ou, ainda, a partir de penas restritivas de direitos de prestação pecuniária.

À exceção dos órgãos públicos, poderão concorrer somente instituições que possuam sede própria para a realização de suas atividades sociais. A entidade interessada deverá providenciar seu credenciamento junto à secretaria da 4ª Vara Federal do Pará, por meio do e-mail 04vara.pa@trf1.jus.br , até o dia 30 de abril. No credenciamento, a entidade deverá apresentar o projeto social e a solicitação dos recursos econômicos necessários à sua consecução, juntamente com os documentos exigidos.

De acordo com o edital de abertura do processo seletivo, assinado pelo juiz federal Carlos Gustavo Chada Chaves, poderão participar do certame apenas entidades com domicílio nos municípios sob a jurisdição da Seção Judiciária do Pará: Belém, Abaetetuba, Acará, Afuá, Anajás, Ananindeua, Bagre, Baião, Barcarena, Benevides, Breves, Bujaru, Cachoeira do Arari, Cametá, Chaves, Colares, Concórdia do Pará, Curralinho, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Marituba, Melgaço, Mocajuba, Moju, Muaná, Oeiras do Pará, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Bárbara do Pará, Santa Cruz do Arari, Santa Isabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Tomé-Açu e Vigia.

Apresentação – O projeto deverá ser apresentado em no máximo 30 folhas, permitida impressão em frente e verso, devendo conter de forma expressa e fundamentada capítulos relacionados à apresentação, aos objetivos gerais e específicos, orçamento estimado com justificativa dos preços por meio de cotações no mercado local e cronograma de aplicação com forma de mensuração dos resultados.

A seleção dos projetos será feita com base nos seguintes critérios: relevância conceitual e temática; relação custo x benefício (valor geral do projeto é compatível com os benefícios oferecidos); originalidade (o projeto é inusitado, criativo, apresenta características singulares e oferece diferentes formas de experimentação do conteúdo).

De acordo com o edital de prorrogação e com o edital de abertura, a divulgação do resultado da seleção ocorrerá até o dia 30 de maio, no Boletim Eletrônico de Serviço da Justiça Federal da 1ª Região e na página virtual da Seção Judiciária do Pará. A habilitação e seleção de entidades e projetos será feita por comissão constituída por servidores pertencentes aos quadros da 4ª Vara da SJPA e designados por meio de portaria assinada pelo juiz federal.

Íntegra do edital de abertura do processo seletivo

Íntegra do edital de prorrogação de prazos do processo seletivo



Fonte:Com informações da Justiça Federal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2025/05:44:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...