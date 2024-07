Aeroporto Internacional de Belém realiza campanha “Troque sua pipa por uma bola” nesta terça-feira, dia 23

(Foto:Reprodução)- Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém realizará a campanha “Troque sua pipa por uma bola” nesta terça-feira (23), com ponto de encontro às 9h no estacionamento do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Belém. O objetivo é conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre os perigos envolvidos na prática de empinar pipas no entorno do empreendimento.

A ação contemplará as comunidades da Pratinha I e II, localizadas nas proximidades do sítio aeroportuário. Por meio de um carro de som, os moradores serão alertados sobre os riscos da brincadeira e sobre a possibilidade de realizar a troca gratuita de pipas por outro brinquedo que não apresente riscos à segurança dos voos.

De acordo com Rodrigo Garcia, superintendente do Aeroporto Internacional de Belém, é comum que a prática de empinar pipas cresça durante o período das férias escolares. “Nosso principal objetivo é promover a conscientização e incentivar essa brincadeira em locais que não representem riscos à aviação ou o praticante. Acreditamos que esse projeto permite a criação de uma cultura de segurança operacional junto a crianças, adolescentes e adultos de forma descontraída”, avalia.

SERVIÇO:

Campanha “Troque sua pipa por uma bola”

Data: 23 de julho

Horário: a partir das 9h.

Ponto de encontro: Estacionamento do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Belém.

Fonte: Ascom Aeroporto Internacional de Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2024/18:11:48

