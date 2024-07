Major Alves é afastado do comando da companhia da PM de Alenquer | PA; além das agressões, imagens mostram oficial encostando arma no pescoço da vítima

Major Alves, além das agressões praticadas contra homem, em Alenquer, ainda fez ameaça com o uso de uma pistola – Foto: Reprodução

O Comando Geral da Polícia Militar do Pará já afastou o major Jair Nunes Alves, comandante da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar, filmado agredindo um homem, no município de Alenquer, no oeste do Pará.

Corregedoria da PM apura agressão de comandante da corporação em Alenquer após vídeo feito pela esposa da vítima viralizar nas redes sociais; major Alves deve ser exonerado.

As imagens repercutiram nas redes sociais e causaram muita revolta. Além do soco no rosto da vítima, o oficial sacou também uma arma e encostou o cano da pistola sob o queixo da vítima, na presença da esposa e filha de colo.

A imagem que mostra o major com a arma em punho é muito rápida, mas não passou despercebida, que criticaram tanto a postura do oficial quanto dos policiais que acompanharam as agressões e intimidações à vítima sem intervir.

Em nota, a PM informou que não compactua com desvios de conduta na corporação e ressalta que o major já afastado das funções.

O comando geral da PM determinou a instauração de Inquérito Policial Militar e também a Corregedoria Geral da PM vai apurar a conduta de todos os policiais envolvidos no caso.

O major Jair Nunes Alves, segundo relato de testemunhas e da própria esposa da vítima, estaria bebendo com amigos e sem motivo ainda não explicado mobilizou o homem, agredindo-o e fazendo deboche da esposa que filmava toda ação, sem se intimidar com a presença de policiais armados, que nada fizeram para cessar a conduta de seu comandante.”

Fonte: Portal do Carpe e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2024/16:15:41

