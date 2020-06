Novo Progresso fecha semana com145 casos e o Pará com 53.860 casos e 3.665 óbitos por Covid-19

De acordo com o boletim, da Secretaria de Saúde de Novo Progresso deste sábado (06) ,fechou com 145 casos 65 ocorreram na semana.(Foto:Reprodução)

Em relação a semana anterior o aumento foi de 65 casos com um óbito e 92 recuperados, 260 em monitoramento e 8 internados. Um paciente do sexo masculino de 57 anos, com diabete, que estava entubado no hospital municipal ,foi transferido através de UTI AÉREO, da SESPA, para hospital de referencia em Santarém.

Veja o Boletim;

Pará chega a 53.860 casos e 3.665 óbitos por Covid-19

De acordo com os boletim, os casos ocorreram nas últimas 24 horas. Em relação a subnotificações das prefeituras, foram confirmados mais 548 casos e 33 óbitos acontecidos em dias anteriores.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) confirmou, nesta sábado (6), mais 11 novos casos e 19 óbitos de Covid-19. De acordo com os boletim, os casos ocorreram nas últimas 24 horas. Em relação a subnotificações das prefeituras, foram confirmados mais 1.226 casos e 73 óbitos acontecidos em dias anteriores. Confira detalhes no portal de monitoramento da Sespa. Agora são 53.860 casos e 3.665 óbitos no Pará.

Segundo a Sespa, são 39.177 pacientes recuperados. Há ainda 130 exames em análise e 5.902 casos descartados.

BRASIL

Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de países com o maior número de mortos por Covid-19.

Com dados omitidos, Brasil registra 35.930 mortes e 672.846 casos de covid.

MUNDO

O número de mortos por Covid-19 ultrapassou os 400 mil, segundo a Universidade Johns Hopkins, nos EUA, que monitora a pandemia em todo o mundo.

A atualização realizada no começo da manhã deste domingo (7) mostra que já são 400.013 óbitos relacionados à doença causada pelo novo coronavírus.

Os Estados Unidos lideram o ranking, com 109.802 mortes. O país é seguido pelo Reino Unido (40.548) e pelo Brasil (35.930).

