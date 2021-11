Caminhão cai em ponte danificada no Rio Santa Julia área rural de Novo Progresso

Um caminhão caiu na ponte de madeira localizada na vicinal Celeste, na área rural da cidade de Novo Progresso caiu na tarde desta quinta-feira, 04 de novembro de 2021.(Foto:Via WhatsApp)

Na imagem recebida pela reportagem do Jornal Folha do Progresso mostra a ponte danificada e parte do caminhão, que seria possivelmente um bitrem, nas águas do Rio Santa Julia e a cabine ficando em pé.

Conforme relato de morador, a ponte esta bastante danificada, a tempo precisa de reparos, uma parte dela não tem mais a guia, o motorista tentou passar, havia chovido acabou caindo danificando o caminhão.

Não temos informações se houve algum ferido. Por pertencer ao município de Novo Progresso, a ocorrência fica a cargo das autoridades do município.

