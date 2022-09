Jovem é encontrada nua e sem vida em terreno baldio em Marabá (PA)

O corpo de uma jovem ainda não identificada foi encontrado na quinta-feira (22) pela manhã em um terreno baldio atrás do restaurante localizado em frente à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Marabá.

A vítima usava uma blusa azul sem mangas, uma calça cor vinho e um tênis cinza na hora do crime, mas estava despida, tanto em cima quanto embaixo. Além disso, em seu peito havia uma perfuração provavelmente de tiro.

Populares se depararam com a cena trágica logo cedo e informaram às autoridades pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP). Diante disso, uma equipe da Polícia Militar compareceu até o local, constatando a veracidade do fato. Em seguida, equipes do Departamento de Homicídios e do Instituto Médico Legal (IML) também foram até o local e fizeram o levantamento da área do crime e a retirada do corpo, por volta das 11h.

A vítima aparenta ter entre 15 e 20 anos, possui pele morena e cabelos escuros enrolados e olhos castanhos.

A Polícia Civil pede para que quem tiver alguma pista ou suspeita sobre a identificação da vítima compareça ao IML para a verificação do cadáver. (Com informações do Correio de Carajás).

