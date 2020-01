Agenciador de pescado ilegal durante a piracema é preso com 370 kg de pintado capturado no Pantanal de MT

Por Ianara Garcia, TV Centro América 06/01/2020 11h53 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Celso Luiz Brito, de 58 anos, foi encaminhado para a Delegacia Especializadas do Meio Ambiente (Dema). Segundo a PM, o suspeito é um dos maiores “agenciadores” de pescado ilegal da Baixada Cuiabana. Ele e outros traficantes de pescado não pescam diretamente no rio, mas adquirem o pescado ilegal dos pescadores ilegais para redistribuir e vender para o comércio.

O suspeito é um dos maiores “agenciadores” de pescado ilegal da Baixada Cuiabana. Fiscais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) prenderam nesta segunda-feira (6) um homem com 370 quilos de pescado ilegal. Os peixes foram capturados na região de Barão do Melgaço, no Pantanal mato-grossense, e o suspeito foi preso quando chegava em Cuiabá.

