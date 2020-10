Agências da Caixa abrem neste sábado em 27 cidades do Pará

Em Belém, oito agências do banco estarão em funcionamento (Foto:Fábio Costa / O Liberal)

Atendimento será das 8h ao meio-dia

Quarenta agências da Caixa Econômica abrem, hoje (17), em várias cidades do Pará, para o pagamento do saque emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a trabalhadores nascidos em julho e agosto. O atendimento será das 8h ao meio-dia.

Em todo o Pará, o serviço estará disponível em 27 municípios do Estado. Em Ananindeua, por exemplo, irão funcionar as duas agências do bairro do Coqueiro, além da do Centro. Já em Belém, oito locais estarão abertos para receber os usuários. Haverá ainda atendimento em Xinguara, Salinópolis, Castanhal, Itaituba, Marabá e Breves, no Marajó, entre outras cidades paraenses. A lista das agências que estão funcionando está disponível no endereço www.caixa.gov.br/agenciasabado.

A Caixa orienta que não é preciso chegar antes do horário de abertura. O banco informa que todas as pessoas que procurarem as agências dentro do período de funcionamento serão atendidas.

No Brasil, 10,2 milhões de pessoas têm direito ao benefício e poderão retirar em espécie os valores referentes ao Saque Emergencial do FGTS. Ao todo foram creditados R$ 6,4 bilhões. Além do saque, será possível transferir de forma gratuita os valores, por meio do aplicativo Caixa Tem, para outra conta, seja da Caixa ou de outras instituições financeiras.

Em agosto, a Caixa creditou R$ 5,8 bilhões nas contas poupança digitais dos trabalhadores. O dinheiro havia sido depositado em 10 de agosto (no caso dos nascidos em julho) e em 24 de agosto (no caso dos nascidos em agosto).

Desde então, os recursos podiam ser movimentados apenas por meio do Caixa Tem, que permite compras por cartão de débito virtual, compras por QR Code (versão avançada do código de barras) em estabelecimentos parceiros e o pagamento de boletos e de contas residenciais.

Economia – Uma das medidas de ajuda à economia no meio da pandemia da covid-19, o saque emergencial do FGTS beneficia com até R$ 1.045 cerca de 60 milhões de trabalhadores, que receberam R$ 37,8 bilhões no total. Todos os beneficiados receberam o depósito na conta poupança digital. O último lote, para os trabalhadores nascidos em dezembro, foi creditado em 24 de setembro.

Por:Redação Integrada

