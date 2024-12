Agendamento da nova parabólica digital no Pará agora disponível pelo WhatsApp

Foto: Reprodução | Os moradores de todas as 144 cidades do Pará já podem realizar o agendamento gratuito para a instalação da nova parabólica digital de maneira prática e segura pelo WhatsApp. Essa facilidade é oferecida pela Siga Antenado, entidade responsável por auxiliar na transição do sinal das parabólicas tradicionais para as digitais em todo o país.

Como realizar o agendamento?

Basta enviar uma mensagem para o número 0800 729 2404 no WhatsApp. O atendimento é simples, gratuito e feito exclusivamente por texto, garantindo segurança e praticidade aos beneficiários.

Quem pode solicitar o kit gratuito?

O benefício é destinado às famílias que atendem aos seguintes critérios:

• Estarem inscritas no CadÚnico;

• Serem beneficiárias de programas sociais do governo federal;

• Usarem parabólicas tradicionais em funcionamento.

Para verificar a elegibilidade, é necessário ter o CPF em mãos.

O que o kit inclui?

O kit contempla a nova parabólica digital e todos os itens necessários para a instalação, garantindo acesso a uma programação de TV com qualidade superior de som e imagem.

Processo de instalação

Após o agendamento, um técnico autorizado visita a residência para realizar a instalação na data e horário combinados. O canal do WhatsApp também permite reagendar ou cancelar o serviço, se necessário.

Atenção aos cuidados de segurança

A Siga Antenado alerta que:

• Não entra em contato diretamente com os beneficiários;

• Não utiliza outros números de WhatsApp além do 0800 729 2404;

• Dados pessoais devem ser compartilhados apenas pelo canal oficial.

Por que aderir à nova parabólica digital?

Com essa tecnologia, as famílias terão acesso a um sinal mais estável e de alta qualidade, assegurando melhor experiência de entretenimento e conectividade.

Garanta já sua instalação gratuita! Envie uma mensagem para 0800 729 2404 e aproveite os benefícios da nova parabólica digital.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2024/14:01:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...