Agente penitenciário é morto no distrito de Icoaraci, em Belém

Um agente prisional, servidor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), foi morto no início da manhã desta segunda-feira (14), em Belém. O crime aconteceu no bairro do Paracuri 2, no distrito de Icoaraci. A vítima é Sandro Josué Gadelha.

De acordo com testemunhas, a vítima estava dentro de um carro quando teria sido rendida por dois homens armados em uma moto. Vários tiros foram disparados contra a vítima, que morreu no local. Os documentos e objetos pessoais de Sandro foram roubados.

A Coordenadoria de Assistência e Valorização ao Servidor da Seap informou que dá suporte psicológico e social à família da vítima.

As Polícias Civil e Militar, o Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e a Assessoria de Segurança Institucional da Seap estão conduzindo as investigações.

