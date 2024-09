Agente prisional é preso após atirar dentro de conveniência, em Itaituba | PA

Foto: Reprodução | A ação ocorreu na madrugada deste domingo (01) em uma conveniência localizada no bairro Bela Vista. Segundo a PM, pelo menos cinco pessoas se feriram de raspão ou por estilhaços do disparo; Acusado estava em posse de uma pistola 9mm.

Na madrugada deste domingo (01), durante a Operação Tolerância Zero, policiais do 15º BPM prenderam o agente prisional Althieres da Silva Braga, de 28 anos, após o mesmo efetuar um disparo de arma de fogo dentro de uma conveniência localizada no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará.

O disparo ocorreu por volta das 4h30 e deixou algumas pessoas com ferimentos, sendo uma atingida de raspão e as demais por estilhaços do projétil. Populares identificaram o agente como o autor do tiro, que estava em posse de uma pistola 9mm.

Durante a abordagem, Althieres afirmou que o disparo foi acidental, alegando que a arma caiu no chão e disparou sozinha. No entanto, as vítimas reconheceram ele como responsável pelo tiro, o que levou à sua prisão.

A arma utilizada no incidente, junto com um carregador e 15 munições, foi apreendida pela polícia. O caso foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil e o acusado foi encaminhado para responder às devidas providências legais.

Enquanto o agente era detido, houve tumulto no local. Algumas pessoas tentaram abrir a grade da viatura policial para agredir o acusado e desobedeceram as ordens dos policiais. Para controlar a situação, foi necessário o uso de força moderada, além do apoio de outras viaturas para a contenção dos envolvidos. O grupo foi conduzido para a delegacia e os fatos foram registrados em um boletim de ocorrência adicional.

