Agentes da SEMAS-PA embargam área, aplicam multas e apreendem equipamentos, em Castelo de Sonhos

Operação Curupira: Autos de de infração aplicados pela fiscalização por crimes ambientais superam o valor de R$ 14 milhões, no distrito de Castelo dos Sonhos – (Fotos: Divulgação)

A Operação Curupira desarticulou mais ações criminosas que causam impacto negativo no meio ambiente do distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira, no sudoeste paraense, entre os dias 2 e 22 de junho. Os autos de infração aplicados, nesse período, superaram o valor de R$ 14 milhões. Os agentes também embargaram as áreas utilizadas de modo ilícitoa, apreenderam maquinários e equipamentos usados de forma ilegal, e executaram outros procedimentos administrativos e policiais.

Lançada em fevereiro deste ano para reforçar o combate a crimes ambientais no Pará, como desmatamento e garimpos ilegais, a operação está instalada em bases fixas de atuação nos municípios de Uruará, Novo Progresso, São Félix do Xingu e mais recentemente no distrito de Castelo dos Sonhos, no sudoeste do Pará, todos apontados como áreas críticas de desmatamento e na lista de maiores desmatadores da região.

Em campo, os agentes trabalham com base em informações de imagens de satélite fornecidas pelo Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (Cimam), da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que dá também respaldo estratégico ao trabalho realizado in loco. A execução da operação conta ainda com efetivo das Polícias Civil, Científica e Militar, Corpo de Bombeiros e da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

Resultados – Durante a mais recente Operação, a equipe interinstitucional localizou e embargou 20,75 hectares de áreas exploradas ilegalmente, apreendeu duas escavadeiras, cinco motobombas, duas balsas para motobomba, 32 tubos PEAD (Polietileno de Alta Densidade), 5.700 litros de combustível S500 para máquinas pesadas, três bombas de combustível, uma Patrol (máquina pesada), dois tratores de esteira e três motosserras.

Os procedimentos administrativos lavrados foram 16 autos de infração, 13 termos de apreensão, mais oito de depósito, outros cinco de interdição, um de notificação, e ainda dois termos de destruição e dois de doação.

O balanço da Operação Curupira, entre 2 e 22 de junho, encerra com três Boletins de Ocorrência (BO) e a aplicação de autos de infrações no valor de R$ 14.007.078,60 milhões.

O coordenador de fiscalização ambiental, da Semas, Tobias Brancher, explica que como forma de intensificar as ações de combate ao desmatamento e de garimpo ilegal no estado do Pará, a Secretaria junto aos órgãos vinculado à Segurança Pública, iniciaram a Operação Curupira em fevereiro desse ano, voltado principalmente aos municípios onde foram detectados a maior ocorrência dos crimes ambientais. Um desses municípios foi Novo Progresso e também o distrito de Castelo dos Sonhos, vinculado ao município de Altamira.

“A partir da instalação de uma base fixa no distrito, juntamente ao uso de aeronaves, dois helicópteros exclusivos para ação ambiental, as equipes conseguiram se deslocar mais rapidamente até esses pontos, intensificando as ações. Por isso, já se detecta uma diminuição nos pontos de desmatamento ativo, muito em função da presença da equipe nesses locais. O que a gente espera é que, agora, com o começo da temporada de seca no interior do estado, os desmatadores tentem novamente voltar a executar essas ações e a gente vai estar presente, pra continuar coibindo esses ilícitos. Então, a ideia é manter a presença do Estado fixa nesses locais. Foi de grande êxito essa base fixa no distrito de Castelo dos Sonhos, que é historicamente um dos locais onde a gente mais tinha ocorrência de desmatamento e também de garimpo. Então, a gente desmobiliza essas atividades, faz apreensão do maquinário utilizado, causa um prejuízo econômico a esses atores e isso também dificulta que eles voltem a atuar na região”, avalia o coordenador da fiscalização.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte:Aline Saavedra (SEMAS)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/06:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...