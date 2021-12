Agentes do Ditranp recuperam motocicleta furtada em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Informados sobre Uma moto Yamaha XTZ Crosser de com branca sem placa que estaria abandonada em uma das ruas do Bairro Cerro Azul. A equipe se deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos onde se fez necessário a remoção do veículo para o departamento para uma consulta minuciosa de chassi e motor. Tratava-se de uma moto furtada. O proprietário que é da cidade de Itaituba ja foi contactado e virá à Novo progresso para receber o veículo como de direito. Mais uma vez cumprimos nosso papel de segurança viária garantindo ao cidadão de bem seus direitos constitucionais.

