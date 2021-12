Novo Progresso registra Três óbitos por consequências da Covid-19 em 24h

Novo Progresso registrou nas últimas 24 horas três óbitos em decorrência da Covid-19: Guido Zimermmann idoso, , morador do distrito de Vila Isol, e empresário “Odilson Ribeiro dos Santos“, de 46 anos popularmente conhecido como GAÚCHINHO, dono a OuroMaq (estava internado na cidade de Peixoto de Azevedo no Mato Grosso) outra vítima do sexo masculino de 39 anos (identidade não divulgada), todos eram moradores de Novo Progresso e apresentavam comorbidades; o idoso foi vacinado (não divulgado as doses), outros sem informações.

O Boletim desta quinta-feira,9 de dezembro trouxe 9 novos casos entre eles 6 não vacinados!

O município totaliza 3.049 testes positivos para a doença desde o início da pandemia, com 2.871 recuperados e 86 óbitos. Há lista de internados não foi atualizada nesta quinta-feira (sai as12h) , e 25 novos casos foram confirmados nas últimas 24 h com dois óbitos. O município já monitorou 6.836 casos.

A Secretaria Municipal de Saúde divulga o boletim com os números da Covid-19 semanalmente, de segunda às sextas-feiras -às 12h, com exceção para a ocorrência de óbitos.

Amigos postaram nas redes sociais a morte das duas vítimas.

Sepultamento

Conforme divulgou a funerária o corpo do empresário “Odilson Ribeiro dos Santos“, de 46 anos (Gaúchinho) esta, previsto para chegar as 12h30min em Novo Progresso, o horário de sepultamento não foi divulgado.

