‘Agentes especiais’: Cães farejadores ajudaram PRF a apreender duas toneladas de drogas em 2023 no Pará

Animais fazem do combate ao crime organizado um momento de brincadeira atrás de entorpecentes, armas e munições.

Cães farejadores ajudaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreender cerca de duas toneladas de drogas em 2023 no Pará.

Segundo a PRF, também foram apreendidos com ajuda dos cachorros mais de cem armas de fogo e quase 18 mil balas e cartuchos.

O trabalho é considerado essencial no combate ao crime organizado nas estradas paraenses – e vira uma brincadeira para os animais.

São agentes especiais de combate ao crime, que vivem no canil da PRF. Três são da raça pastor belga de Malinois se chamam K9 Athos, de 7 anos; K9 Soldado, de 1 anos e 5 meses; e K9 Romu, de 3 anos.

A policial rodoviária federal Lilian Cruz diz que a presença deles no trabalho ajuda muito nas fiscalizações.

Antes de meterem as fuças em malas e carros atrás de entorpecentes, armas e munições, os cães fazem exercícios diariamente para melhorarem o foco durante o trabalho.

Entre atividades no canil, os cachorros precisam encontrar e sinalizar o lugar exato onde os policiais esconderam objetos ilícitos. Depois vem a recompensa.

“Para eles, a atividade de busca é uma brincadeira”, diz Lilian Cruz.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/15:28:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...