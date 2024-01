Polícia Civil cumpre 13 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão em ação que investiga tráfico interestadual de drogas no Amapá e em mais 4 estados

Operação Pentágono foi realizada através da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Dete), com apoio da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), do Núcleo de Operações com Cães (Noc) e das Polícias Civis dos estados do Pará, Amazonas, Goiás e Santa Catarina.

A Operação Pentágono’ foi realizada nesta terça-feira (23) pela Polícia Civil do Estado do Amapá, através da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE), com apoio da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), do Núcleo de Operações com Cães (NOC) e das Polícias Civis dos estados do Pará, Amazonas, Goiás e Santa Catarina.

Durante a ação simultânea, foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, 20 mandados de busca e apreensão e um mandado de sequestro de bens, além de diversas contas bancárias bloqueadas.

No total, 13 pessoas investigadas foram presas e serão indiciadas por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico de drogas e pertinência a organização criminosa.

Segundo a investigação, fazem parte do esquema em cada estado:

Amapá (uma mulher e seis homens foram presos);

Santa Catarina (um homem);

Goiás (um homem);

Pará (dois homens);

Amazonas (um homem e uma mulher).

Durante a operação, dois investigados foram flagrados com drogas, munições e arma de fogo, sendo autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e porte/posse de arma de fogo e munições de uso restrito.

Investigação

A polícia investiga o esquema criminoso há seis meses e durante o trabalho, monitorou a atuação do grupo especializado no tráfico interestadual de drogas. A droga era enviada do estado do Amazonas para o estado do Amapá.

Segundo o delegado Estéfano Santos, titular da Dete, o esquema era liderado por um casal de amapaenses que residia no estado do Amazonas e comandavam toda a logística criminosa. Eles ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais com veículos de grande porte e viagens frequentes.

“Durante o cumprimento dos mandados, que ocorreu de forma integrada nos cincos estados brasileiros, dois carros, drogas, uma arma de fogo, munições e dinheiro foram apreendidos, além de valores que foram sequestrados das contas bancárias. Estima-se que o grupo criminoso tenha encaminhado mais de 300 quilos de drogas para o estado do Amapá no ano de 2023”, afirma delegado.

A operação foi batizada como “Pentágono” em alusão aos cinco estados que participaram. Os presos serão encaminhados à audiência de custódia.

