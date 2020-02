Seap mantém visitas suspensas em cinco presídios do Pará

Complexo Penitenciário de Santa Izabel. — Foto: Divulgação/ Susipe

As demais unidades prisionais tiveram a visitação liberada à familiares de acordo com os calendários que serão disponibilizados pela secretaria.

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou nesta sexta-feira (7) que cinco presídios permanecem com as visitas suspensas no Pará. As demais unidades prisionais tiveram a visitação liberada à familiares de acordo com os calendários que serão disponibilizados pela secretaria.

De acordo com a Seap, os centros de Recuperação do Coqueiro (CRC), Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), Triagem Masculina de Marabá (CTMM), Recuperção Feminino de Marabá (CRFM) e Recuperação Regional de Paragominas (CRRPA) permanecem com as visitas suspensas até que sejam implantados os procedimentos de segurança.

Suspensão das visitas

No dia 27 de janeiro de 2020, o Governo do Pará suspendeu as visitas em todas a unidades prisionais do estado. Na ocasião, a Seap alegou que a medida foi uma ação estratégica para manutenção da ordem e segurança.

Conforme o texto da portaria, “é admissível a suspensão de visitas diante de fundadas suspeitas de rebelião, motim, ou outros eventos que possam fragilizar a segurança das penitenciárias”. O texto diz ainda que “recomenda-se a todos os Diretores, Gerentes de Segurança e Chefes de Equipes das unidades que procedam a intensificação dos protocolos de segurança, controle de acesso, controle de pátio e vigilância aproximada em todas os estabelecimentos prisionais, seguindo-se estritamente os procedimentos indicados pela Assessoria de Segurança Institucional, Diretoria de Administração Penitenciária, Comando de Operações Penitenciárias e Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, em caso de ataque externo às instalações prisionais, tentativas de motins ou rebeliões por parte da população carcerária”.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...