Agiotas levam golpe de quase R$ 6 milhões no Maranhão

Quem diria! Agiotas levam golpe de quase R$ 6 milhões em São Luís no Maranhão.

É só o que se comenta entre grupos de fortes agiotas em São Luís: um golpe que teria sido praticado por um suposto empresário, que se apresentou como dono de terras para as bandas da Forquilha e outras no Distrito Industrial. De acordo com o que foi revelado ao Blog do Luis Cardoso, o golpe rendeu ao foragido empresário o montante quase R$ 6 milhões.

O esperto se aproximou do grupo de emprestadores de altas somas e mostrou para eles, individualmente, um projeto da construção de dois pesados lava jatos para atender clientes de caminhões e outros carros pesados.

Logo começou a arrecadar a dinheirama, marcou o dia para o pagamento da primeira parcela com todos os credores e fugiu. Para completar gravou um vídeo zombando quando soube que grupo estava no local marcado.

Detalhe: os agiotas não sabiam que ele havia pegando tanto dinheiro com cada um deles.

Fonte:Blog do Luis Cardoso

