Tentativa de roubo ao SICREDI é descoberto em Novo Progresso

(Imagem Arquivo )- NOVO PROGRESSO – TENTATIVA DE FURTO NA COOPERATIVA SICREDI DE NOVO PROGRESSO É DESCOBERTO; FERRAMENTAS FORAM APREENDIDAS.

Foi registrado na delegacia de polícia civil de Novo Progresso, uma tentativa de furto na cooperativa Sicredi de Novo Progresso, localizada na Avenida João Atiles, no Bairro Jardim Planalto.

Entenda o caso:

Funcionários prestadores de serviços da manutenção do ar condicionado da referida cooperativa, estariam fazendo a manutenção da central de ar da referida agencia, e teriam encontrado algumas ferramentas no telhado da agencia, sendo os seguintes: uma bolsa feminina, 02 mantas térmicas, 01 corda de cor verde, 01 alicate de pressão, 01 fita isolante, 01 chave de fenda nova, 01 chave filipes e 01 alicate de corte vermelho. Os funcionários repassaram as informações ao vigilante, que posteriormente avisou os responsáveis. “A descoberta foi no dia 5 de março , somente hoje foi divulgado pela policia”. Administração da agencia pediu reforço da PM, para abrir o banco no dia seguinte”.

Vejam material apreendido

As imagens de câmeras de monitoramento da referida cooperativa, ajudará a polícia a identificar os autores e responsáveis pela tentativa. O ocorrido foi registrado na delegacia de polícia civil de Novo Progresso, o qual segue sobre investigações. A suspeita é que o furto tenha sido planejado pelos mesmos autores do furto na empresa “Panelão Caça e Pesca”, tendo a mesma semelhança nos materiais utilizados e os modos operantes. Ninguém foi preso!

