Chuvas intensas e enchente em Marabá alertam para cuidados com a rede elétrica

Equatorial Pará orienta população sobre o que fazer para evitar acidentes

Nos últimos meses, a população de Marabá, região sudeste do Estado, convive com as fortes chuvas e aumento no nível dos rios Tocantins e Itacaiúnas. Na parte mais antiga da cidade, a Marabá Pioneira, a Defesa Civil do município já registrou mais de 230 famílias que deixaram suas casas e estão em abrigos públicos. A elevação dos rios acende um alerta também sobre os cuidados com a rede elétrica nas regiões afetadas por alagamentos ou enchentes.

A distribuidora de energia orienta que, antes de sair de suas casas, os moradores desliguem os disjuntores internos para evitar curto-circuito. E em casos de rompimentos de fios elétricos, deve-se evitar a aproximação com os cabos, principalmente se estiver próximo a água, e entrar em contato imediatamente com as equipes da concessionária por meio do telefone 0800 091 0196.

De acordo com o gerente da área de manutenção da Equatorial Energia Pará, Manoel Romeiro, todos os anos a distribuidora de energia realiza também ações nos trechos atingidos pela enchente. “As nossas equipes atuam no desligamento dos transformadores responsáveis pelo fornecimento de energia dos imóveis atingidos pela enchente. Essa é uma maneira de prevenir acidentes elétricos e também de preservar as instalações dessas residências”, explica.

Ao retornar para os imóveis que foram alagados, após as águas baixarem, os moradores precisam verificar se a energia está realmente desligada para evitar acidentes. É muito importante também, antes de ligar a energia, fazer uma vistoria na instalação, pois a água pode entrar na tubulação elétrica. O recomendado é que este serviço seja realizado por um eletricista

Período chuvoso – Como prevenção e melhoria no fornecimento durante este período de chuvas intensas, as equipes da Equatorial Energia Pará estão atuando constantemente nas ações de podas de vegetações próximas a rede elétrica, quando apresentam risco de interrupção no fornecimento de energia ou de acidentes envolvendo a rede da distribuidora e a população. As equipes trabalham principalmente nos trechos da Marabá Pioneira e nos bairros que têm tido incidência em períodos de chuva, incluindo também a zona rural da região.

Confira dicas para evitar acidentes com água e energia elétrica:

– Não encoste em postes ou estruturas elétricas para se proteger de enchentes;

– Não toque em aparelhos elétricos com as mãos ou pés úmidos;

– Nunca tente desligar ou religar energia da rede elétrica por conta própria;

– Não tente carregar aparelhos móveis, como celulares, em locais úmidos;

– Evite a permanência em lajes altas ou locais descampados em dias de chuva e jamais se abrigue embaixo de árvores.

