Agosto terá temperaturas elevadas e pouca chuva, diz governo do Pará

Previsão divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente aponta clima seco, sobretudo no sul do estado.

O mês de agosto terá muito sol e poucas chuvas em todo o Pará. Segundo um levantamento da Diretoria de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgado nesta terça-feira (1º), uma massa de ar seco vai influenciar o clima da região fazendo com que, mesmo após as férias escolares, o estado fique com o clima típico do verão.

Segundo o governo, agosto será um mês de poucas nuvens e baixa umidade do ar, resultando em temperaturas mais altas e chuvas abaixo da média: algumas localidades do sul e sudeste do Pará podem ficar até 30 dias seguidos sem chuva.

No norte do estado choverá um pouco mais – entre 50 milímetros e 75 milímetros em média ao longo do mês, sendo que na Região Metropolitana de Belém o total mensal pode ser acima de 100 milímetros, que também são abaixo da média mensal. Cada milímetro de chuva equivale a 1 litro sobre um metro quadrado.

Calor e queimadas

Por conta das poucas chuvas os termômetros vão marcar temperaturas elevadas: a máxima diária deve ficar entre 35ºC e 37ºC no sul do Pará, o que é cerca de 3ºC acima da média do período. Na faixa norte, as máximas diárias no mês de agosto devem oscilar entre 32ºC e 34ºC.

Com base na série histórica obtida por meio de informações de satélite, o governo espera que agosto tenha uma grande incidência de queimadas: a previsão é que o estado registre 7,8 mil focos de incêndio, sendo que o valor máximo monitorado registrado foi 18.130, em 2010.

