Fazenda Magda negocia cota de 50% por touro Nelore PO a R$ 150.000

O touro Combate FIV da Magda (Foto: Reprodução) – Registrando 100% de liquidez, garrotes avaliados pelo PMGZ saíram ao valor médio de 91,2@ de boi gordo no Norte do Mato Grosso.

Em seu segundo evento comercial do ano, a Fazenda Magda (Carlinda, MT), propriedade de Valdemar Pissinatti e Evandro Pissinatti Guerra, ofertou ao mercado lotes de touros Nelore PO da safra 2018 durante o “4º Leilão Virtual Nelore Magda”.

Com liquidez total, o balcão eletrônico promovido na tarde de 4 de julho arrecadou R$ 1,7 milhão graças à comercialização de 102 exemplares de padrão genético apurado, apontando média geral de R$ 17.070 – valor equivalente a 91,2@ de boi gordo para pagamento à vista no Norte do Mato Grosso (R$ 187/@), de acordo com a Scot Consultoria.

Todos os animais saíram com avaliações do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ), da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Recém contratado pela Alta Genetics, o touro Combate FIV da Magda (DECA 1 – iABCZ 22,25) foi o grande destaque do pregão. Filho de Fênomeno Camparino em vaca Playboy MAT, o jovem reprodutor de 18 meses de idade, 710 kg e CE 40 teve cota de 50% arrematada por R$ 150.000, valorizando o garrote em R$ 300.000; a Nova Agropecuária (Novo Progresso, PA) tornou-se sócio da Fazenda Magda.

A fazenda mato-grossense começou em 2004 atuando na pecuária nas fases de cria, recria e engorda. Há 10 anos, buscando o melhoramento genético, foi adquirida uma parte do plantel do selecionador Gilberto Porcel – criador de grande referência na região e com cerca de 20 anos de experiência de seleção de gado PO.

A organização foi da Ricardo Nicolau Leilões, com transmissão pelo Canal do Boi e no aplicativo da leiloeira. O leiloeiro rural Arnaldo Campos coordenou as captações dos lances em estúdio para pagamentos fixados em 30 parcelas.

Por: Gualberto Vita

09/07/2020

