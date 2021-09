Marido vai tomar satisfação com amigo que ‘cantou’ esposa e acaba morto em Uruará, no oeste do Pará

Um trabalhador rural identificado como Hélio Antônio Freitas de 32 anos, foi morto com um golpe de faca, na noite do último domingo, 19, após repreender uma visita que estava dando cima da sua esposa, durante uma festa no município de Uruará, no oeste do estado.A paquera deu início a uma confusão entre os dois.

O homem saiu da casa do casal, mas foi seguido por Hélio. Durante uma nova confusão, o acusado, que ainda não foi identificado, esfaqueou a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, Hélio Freitas deu entrada no Hospital Municipal de Uruará (HMU), mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A polícia não conseguiu capturar acusado. Ele fugiu do local logo após matar o rapaz. Segundo a Polícia civil, Hélio já tinha cumprido pena por crime de furto.

Com informações do Debate de Carajás

