Agricultores estão preocupados com lavouras de milho em MT devido à falta de chuva

Os agricultores de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, estão preocupados com a produção das lavouras de milho devido à falta de chuva na região.

Segundo o agricultor Clayton Tessaro, as mudas de milho que foram plantadas no mês de março necessitam de chuva para que tenham um bom crescimento.

“Ele está em um período de crescimento e precisa de um pouco mais de umidade, para que os grãos aumentem o peso”, disse.

A expectativa é que a produção dessa safra de milho seja de 26 milhões de toneladas em Mato Grosso. Houve uma queda de 15% em relação a safra anterior, segundo o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária (Imea).

Para o estado, a média de produção do milho é de 96 sacas por hectare, de acordo com o presidente do sindicato rural, Luimar Gemmi.

“Tem lavouras que não precisam mais de chuva, porém, as últimas plantações que foram realizadas necessitam desta umidade”, afirmou.

