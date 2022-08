Agricultores prometem fechar Transamazônica para reivindicar regularização de terras

(Foto:Reprodução) – Três associações de agricultores do município de Uruará, sudoeste do Pará, anunciaram que vão fechar a rodovia Transamazônica (BR-230) para reivindicar celeridade na regularização de terras nos assentamentos rurais.

O bloqueio da rodovia acontecerá no km 160, entre as cidades de Uruará e Medicilândia, próximo a ponte de cimento. Segundo o comunicado assinado pelas associações, o bloqueio iniciará às 6 horas do dia 15 de agosto com liberação da BR a cada 6 horas, atendendo todas as normas para que a manifestação ocorra de forma pacífica e ordeira. O anúncio foi feito nesta nesta terça-feira (9).

1º Que a Superintendência (INCRA) de Santarém juntamente com a Superintendência de Brasília divulguem a lista das inscrições aprovadas, para que se possa dar continuidade à Regularização dos Assentamentos.

2º Que o INCRA possa fazer um levantamento dos agricultores da ocupação Selva de Pedra, localizada no km 140 sul, a 12 km da faixa.

3º Que a empresa Equatorial Energia possa dar agilidade na construção da rede elétrica no travessão dos Dois e Meio, na comunidade Divino Pai Eterno (km 155 norte) e Terra Nova (km 140 norte).

4º Que o juiz agrário possa marcar audiência para julgamento da sentença dos processos de assentamento Divino Pai Eterno e Terra Nova.

O ofício do comunicado é assinado pelas associações: Associação dos Pequenos Produtores Rurais Nova Descoberta da comunidade Divino Pai Eterno (km 155 norte); Associação Terra Nova (km 140 norte); e Associação Selva de Pedra (km 140 sul). (Com informações do Portal Debate).

