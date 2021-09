Policia Militar prende homicida em Castelo de Sonhos

A Policia Militar de Castelo de Sonhos, prendeu o nacional, Cláudio Correia, nesta segunda-feira 27 de setembro acusado de homicídio que vitimou uma pessoa popularmente conhecida por Toinho, no Forro do Marimbondo naquele distrito de Altamira. (Foto:Divulgação PM)

Claudio Correia estava sendo investigado pelo crime , ao ser preso confessou, motivado por ciúmes. “Segundo Cláudio, TOINHO, vinha investindo em sua companheira com intenções de namoro”.

A polícia militar apresentou o ACUSADO como suspeito, diante das evidências das investigações da polícia civil, o ACUSADO confessou o crime e já se encontra flagranteado e a disposição da justiça.

