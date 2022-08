Homem que matava cachorros para comer é preso em Goiás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com Weber, que atendeu a ocorrência, após a prisão, o homem foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, onde ele foi preso por maus tratos aos animais. (Com informações de Newto Santos).

suspeito foi encaminhado para a delegacia pelo crime de maus-tratos a animais. Segundo o GCM, uma moradora do setor Garavelo notou o desaparecimento do cachorro e descobriu que o animal tinha sido levado por um vizinho, que havia matado o cão para comer. Ela procurou os guardas, que foram até o local e constataram situações de maus-tratos na residência.

Um homem foi preso pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), em Aparecida de Goiânia (GO), acusado de matar cachorros para comer. A prisão foi efetuada na última sexta-feira (5), após denúncia da dona de um dos animais. Com informações do Mais Goiás.

You May Also Like