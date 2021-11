Em Novo Repartimento, acusada de furto aparece morta e com mãos decepadas

Joana teve as mãos decepadas e o pescoço cortado pelo criminoso, que ainda não foi identificado.

Uma mulher identificada apenas como Joana foi assassinada de forma cruel na zona rural de Novo Repartimento, na Região do Lago de Tucuruí, sudeste paraense. Ela teve as mãos decepadas e foi degolada a golpes de facão ou terçado. O corpo dela foi encontrado na manhã de ontem (28), às margens de uma estrada vicinal que leva à Vila 112.

Moradores da Vila 112 encontraram o cadáver da mulher nas primeiras horas de domingo, jogado em um terreno baldio, e logo viram que ela tinha as mãos decepadas e o pescoço com um profundo corte. A Polícia Civil foi avisada e esteve no local fazendo os levantamentos preliminares e providenciando a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Um inquérito foi aberto para investigar o homicídio.

Segundo as informações iniciais apuradas no local do crime, Joana era muito conhecida na cidade de Novo Repartimento, onde era acusada de praticar furtos em lojas comerciais. Essa informação está sendo analisada pelos policiais, a fim de tentar identificar o autor ou autores desse crime bárbaro.

O fato de a vítima ter as duas mãos decepadas pode indicar que o criminoso ou criminosos tenham dado um recado para a polícia e a população sobre o motivo do homicídio.

