Idosa que foi filmada depredando patrimônio público é presa em Santa Catarina

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, divulgou os números da operação em uma rede social. “Hoje estão sendo cumpridos, pela Polícia Federal, mais 11 mandados de prisões preventivas e 27 de busca e apreensão contra golpistas e terroristas. A autoridade da lei é maior do que os extremistas”, escreveu. (As infotrmações são do portal G1 Brasília.).

As prisões fazem parte da terceira da Operação Lesa Pátria relacionada aos envolvidos nos atos radicais no Distrito Federal.

Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos, foi presa nesta sexta-feira (27) em Santa Catarina . Ela foi uma das pessoas que foram flagradas em vídeos destruindo os prédios dos Três Poderes no último dia 08 de janeiro no Distrito Federal.

