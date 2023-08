Peão é internado após ser pisoteado por touro em montaria na festa de Barretos

O peão Luis Carlos dos Santos, de Teodoro Sampaio (SP), foi pisoteado pelo touro Embaçado na noite desta quarta (23) na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos – (Foto:Reprodução/Brasil Rural TV no youtube)

Desacordado no solo, competidor recebeu cabeçada do animal em disputa da semifinal da Liga Nacional de Rodeio; quadro é estável

Um peão caiu desacordado e em seguida foi pisoteado por um touro na noite desta quarta-feira (23) na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, ampliando o rol de competidores lesionados no principal evento do gênero no país.

Luis Carlos dos Santos, de Teodoro Sampaio (SP), montava o touro Embaçado, em disputa válida pela semifinal da LNR (Liga Nacional de Rodeio), quando houve o acidente.

Imagem mostra o peão Luis Carlos dos Santos, de Teodoro Sampaio (SP), ao chão depois de ter sido pisoteado pelo touro Embaçado na noite desta quarta (23) na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos

A montaria foi muito difícil. Com três segundos, o peão já desequilibrado se chocou com a cabeça do animal, mas seguiu em cima do touro, até que próximo aos oito segundos –tempo para que a montaria seja considerada válida– um novo choque fez o peão cair, já desacordado.

No chão, o touro deu uma cabeçada no peão e, com a pata traseira direita, pisou na cabeça de Santos, que usava capacete. Os salva-vidas atuaram para que Embaçado saísse de perto do competidor.

Imediatamente, a locução pediu a entrada do atendimento médico na arena. Em menos de dois minutos ele já deixava o local imobilizado numa maca carregada por quatro paramédicos.

“Ele já desce desmaiado, gente”, disse um dos locutores.

Festa do Peão de Barretos completa 30 anos de rodeio internacional

O peão sofreu um corte no rosto e, de acordo com Os Independentes, associação que organiza a festa, foi encaminhado à Santa Casa de Barretos. Ele está consciente, segundo a festa e, nesta quinta (24), tinha quadro estável. O competidor passará por exames neurológicos durante sua internação no hospital barretense.

O caso envolvendo o peão paulista não foi o único durante a Festa do Peão de Barretos, que neste ano celebra 30 anos do surgimento do rodeio internacional, mas foi o mais severo.

Durante a etapa final da PBR (Professional Bull Riders), ao menos dois competidores deixaram a arena sendo amparados por profissionais do rodeio após suas montarias e até mesmo o campeão do circuito, Jean Pereira, viu parte da disputa que o consagrou do ambulatório, depois de ter lesionado o cotovelo direito.

A montaria em touro é considerada a prova mais radical dos rodeios e foi introduzida no país em 1979. Ganhou impulso com a criação do Barretos International Rodeo, 14 anos depois, e que começa nesta quinta-feira (24) no estádio projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012).

A final da LNR será disputada no sábado (26) e reunirá oito peões de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que buscarão o prêmio de R$ 90 mil atribuído ao campeão. Cinco deles disputarão ainda o The American, competição realizada no Texas (EUA) e que tem premiação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões).

O campeão da PBR, primeira das três competições realizadas em Barretos neste ano, levou um prêmio de R$ 100 mil. Ao campeão do Barretos International Rodeo, que será conhecido domingo (27), caberá uma premiação de US$ 40 mil (cerca de R$ 200 mil).

Os competidores estrangeiros que estarão na fase internacional foram apresentados no início da tarde desta quinta. Em touros serão quatro: Maison Spain, que é um dos destaques da PRCA (Professional Rodeo Cowboys Association), circuito que é realizado nos Estados Unidos, os norte-americanos Chase Dougherty, Andrew Alvidrez e Thomas Morthensen –os três revelações da última temporada da PBR– e o mexicano Hector Cardona.

REGRAS DAS MONTARIAS EM TOURO

Objetivo

Peão precisa ficar oito segundos montado no touro para pontuar; se cair antes, a nota é zero

Pontuação

São avaliados os desempenhos do peão e do animal, com no máximo 50 pontos para cada um; a soma deles é a nota do participante. Montarias consideradas boas recebem acima de 85 pontos

O que não pode

Peão deve usar só uma mão na montaria; se encostar a outra no touro, é desclassificado. Também não é permitido “enroscar” a espora na corda para buscar firmeza

Segurança do touro

Espora pontiaguda é proibida, para não machucar o animal

Segurança do peão

Competidores têm utilizado nos rodeios profissionais coletes e capacetes para se protegerem

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2023/09:31:47

