Faz o pix, CBF! Águia de Marabá vence Capital-TO e conquista classificação para 3ª fase da Copa do Brasil – (Foto>Reprodução)

Azulão embolsa premiação de mais de R$ 2 milhões

Águia elimina o Capital e salva o futebol paraense na Copa do Brasil

Azulão não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada

Águia na próxima fase

O Águia de Marabá venceu o Capital por 3 a 0, nesta quinta-feira, dia 14, no Estádio Zinho Oliveira, na segunda fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Azulão garantiu a vaga na terceira etapa da competição e embolsou a premiação de R$ 2,205 milhões. Iury Tanque e Braga foramos os autores dos gols.

Resumo do jogo

O Águia começou indo para cima. Logo no início, Braga ficou de cara para o gol, chutou e o goleiro Prezzi fez boa defesa. O Capital não teve muitas oportunidades claras, o Azulão comandou boa parte do primeiro tempo. Até que aos 31 minutos, Alan Maia entrou na área, pela esquerda, tocou para Iury Tanque, que finalizou e abriu o placar no Zinho Oliveira. O rubro-negro palmense até pressionou, mas não conseguiu chegar no gol.

Já na segunda etapa, nada de diferente. O Águia permaneceu no ataque e logo aos cinco minutos, Hitalo cruzou por alto, pela direita, e Braga fez o segundo do Azulão. Atrás no placar, o Capital apostava nas bolas paradas. Em uma delas, Gustavo Lobo cobrou falta e mandou muito alto, bola passou por cima do gol do Águia. Na parte final do jogo, o time marabaense voltou a atacar. Aos 44 minutos, após bola cruzada rasteira na área, Braga chegou chutando para o gol e fez o segundo dele e o terceiro do Águia no jogo.

Faz o pix, CBF

Com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Águia conquistou a premiação de R$ 2,205 milhões. Somando com as outras premiações por avanço de fase nesta edição da competição, o Azulão já soma R$ 3.937.500,00.

Confira a tabela da Copa do Brasil 2024

Fonte: GE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...