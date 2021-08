Alepa aprova ​PL que reconhece o ritmo ​brega ​como ​​​​Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade e aguarda sanção do governo do estado.

Brega paraense recebe título de patriomônio cultural imaterial do Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou nesta terça-feira (24) o projeto de lei que reconhece o ritmo brega como Patrimônio Cultural e Imaterial do estado do Pará. O texto segue agora para sanção do governador do estado, Helder Barbalho (MDB).

A sessão teve presença da cantora Lucinha Bastos, do cantor Edilson Moreno, do músico e compositor Júnior Neves, e do professor, coreógrafo e dançarino Rolon Ho.

A autoria da PL é da deputada Ana Cunha (PSDB). Para ela, o brega já é uma marca, uma referência cultural do do Pará.

“Reconhecer esta cultura é valorizar toda uma cadeia cultural onde temos compositores, músicos, cantores, guitarristas que fazem do brega um instrumento no seu dia a dia”, afirma.

História

O brega surgiu paralelamente ao movimento da Jovem Guarda, com forte apelo popular. A temática das composições estaria relacionado a desilusões amorosas e questões culturais relacionadas ao cotidiano.

24/08/2021 17h52

