Paysandu é o clube de futebol mais valioso do Pará

Foto: Reprodução | Clube do Remo e Paysandu voltarão a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro após quase 20 anos fora da competição.

Em 2025, Clube do Remo e Paysanduvoltarão a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, após quase 20 anos fora da competição. Esses dois clubes, os de maior torcida da região Norte, são conhecidos por suas conquistas históricas e participação relevante em torneios nacionais e internacionais. Além disso, ambos estão entre as agremiações mais valiosas do Brasil.

Ranking Atualizado dos Clubes Mais Valiosos do Brasil

Na terça-feira, 3 de dezembro, a empresa Sports Value divulgou o ranking atualizado dos clubes mais valiosos do Brasil. De acordo com o levantamento, Flamengo e Palmeiras continuam como os clubes mais valiosos, com um valor total de R$ 8,8 bilhões. O Flamengo é o líder, com R$ 4,9 bilhões, seguido pelo Palmeiras, com R$ 3,9 bilhões. O Corinthians ocupa a terceira posição, com R$ 3,7 bilhões, e o Atlético-MG é o quarto, valendo R$ 3,4 bilhões.

Crescimento Percentual de Clubes no Ranking de Valuation

Entre os clubes que apresentaram o maior crescimento percentual, Botafogo se destaca com um aumento de 210%, seguido por Criciúma (com 149%) e Vasco da Gama (140%), em comparação com o ano anterior.

O Botafogo SAF foi o clube que apresentou o maior crescimento absoluto, passando de R$ 598 milhões para R$ 1,9 bilhão.

Fatores que Influenciam o Valor de Mercado dos Clubes

O estudo revela que clubes com ativos modernos, como estádios novos, centros de treinamento (CTs) próprios e elencos valiosos, têm um valuation mais alto. Controlar esses ativos, como um estádio e um CT, faz grande diferença, mesmo para clubes com menor torcida ou valor de marca.

Remo e Paysandu no Ranking de Clubes Mais Valiosos

Embora Remo e Paysandu não estejam entre os primeiros colocados, ambos estão se aproximando do TOP 30 no ranking da Sports Value. O Paysandu (Papão) ocupa uma posição à frente do Remo (Leão). O Papão tem um valor de mercado estimado em R$ 185 milhões, enquanto o Leão está avaliado em R$ 173 milhões. Entre eles, aparecem Chapecoense (R$ 183 milhões), Náutico (R$ 180 milhões) e Portuguesa (R$ 176 milhões).

Metodologia do Estudo de Valuation

A metodologia da Sports Value considera um ajuste anual no valor de valuation dos clubes, descontadas as dívidas operacionais de cada equipe. Importante destacar que as dívidas fiscais e com estádios não foram consideradas na avaliação. A análise leva em conta as dívidas operacionais dos clubes para determinar seu valor de mercado real.

