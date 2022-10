Lancha com prefeito e mais 7 pessoas explode no Marajó

Na manhã deste sábado (15), uma lancha que transportava o Prefeito Ticas Viegas (PSDB), do município de Melgaço, no Arquipélago do Marajó, no Pará, afundou após o motor da embarcação explodir na Baía de Marajó.

De acordo com informações repassadas pelo próprio gestor municipal, a lancha estava indo até a cidade de Anajás, também no Marajó, quando o equipamento começou a pegar fogo e explodiu ainda nas proximidades de Melgaço.

Além do Prefeito, outras sete pessoas estavam abordo da embarcação. Em vídeo publicado nas redes sociais, Tica Viegas falou sobre o acidente e informou que todos foram socorridos e saíram com segurança da lancha.

ACIDENTE SEMELHANTE:

Há alguns meses, o prefeito passou por uma situação semelhante dentro de outra embarcação que o motor explodiu durante a viagem próximo ao município de Breves, que fica no lado ocidental da ilha de Marajó.

