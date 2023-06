Alessandra Negrini posa sem roupa em quarto de hotel e quase se descuida ao gravar vídeo

Alessandra Negrini sensualiza para mais de 5 milhões de seguidores. (Foto:@alessandranegrini)

Atriz gravou várias imagens suas, em que aparece pouco coberta.

Há dois dias de completar 53 anos, Alessandra Negrini apareceu toda sensual no seu perfil no Instagram. Em um vídeo publicado no seu feed, ela aparece nua e grava em várias posições, a atriz está apenas coberta com um pano estilo pelúcia.



Os registros sensuais foram feitos durante viagem para Nova York, onde ela aproveita para mostrar a vista do hotel que está hospedada.

Ela está de férias após o fim de Travessia, novela global.

Na legenda, Alessandra escreveu: “NYC feelings”.

Os comentários foram repletos de elogios dos internauras: “O tempo passa e a Negrini fica mais bela”; “Maravilhosa”; “Mulher mais linda”.

Fonte: Bruna Dias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/14:51:15

