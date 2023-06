Alta Floresta – Mulher suspeita de tráfico de drogas morre em cela um dia após ser presa

(Detenta morre na cadeia — Foto: Redes sociais) – Andreia Silva Castro dos Santos, de 35 anos, apresentava abdômen distendido quando foi detida e alegou que estava grávida, mas exames médicos descartaram a gravidez. Causa da morte é investigada.

Andreia Silva Castro dos Santos, de 35 anos, morreu nessa quarta-feira (14) dentro da cela onde estava detida por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, de acordo com a Polícia Civil. No momento da prisão, ela apresentava abdômen distendido e disse que estava grávida, mas exames médicos descartaram a gravidez.

Segundo a polícia, ela contou que sabia da distensão abdominal por causa de problemas anteriores de saúde e admitiu que consumia maconha e pasta base de cocaína diariamente. Por isso, os policiais levaram ela até uma unidade de saúde, onde foram feitos os exames. Após a alta médica, ela foi levada para a delegacia da cidade.

Durante o dia, ela foi ouvida em cartório, recebeu visitas de um advogado e familiares, que forneceram alimentação e medicamentos. De acordo com a polícia, a prisão foi comunicada à Justiça e Andreia aguardava a audiência de custódia.

Contudo, na manhã dessa quarta-feira (14), os policiais plantonistas viram ela dormindo na cela, mas, na segunda vez, uma das mulheres detidas junto com Andreia avisou os agentes penitenciários que ela não estava respirando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) investiga a causa da morte.

O Instituto Médico Legal (IML) da cidade informou que uma das hipóteses seria uma doença pulmonar pré-existente e a família disse ao médico legista que ela estava em tratamento contra uma pneumonia. No entanto, a causa da morte segue sendo investigada pela perícia.

Segundo a polícia, Andreia possui passagens criminais por tráfico, organização criminosa, furto e receptação.

A ação que resultou na prisão de Andreia tinha como alvo outros dois suspeitos, na terça-feira (13), que foram presos com porções de cocaína e ecstasy prontas para venda, de acordo com a polícia.

Fonte: G1MT/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/06:25:27MT

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...