CBF divulga datas de duelos entre São Paulo e Palmeiras e mais três duelos da Copa do Brasil

A CBF divulgou hoje a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo e Palmeiras, que protagonizarão o principal confronto desta fase, se enfrentarão nos próximos dias 5 e 13 de julho.

O primeiro jogo entre São Paulo e Palmeiras acontece no dia 5 de julho, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi. Já a partida de volta será realizada no dia 13 de julho, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. Ambos os confrontos serão televisionados com exclusividade pelo Prime Video.

O Corinthians, por sua vez, visita o América-MG, na Arena Independência, às 21h30 (de Brasília), no dia 5 de julho. A partida de volta, na Neo Química Arena, em Itaquera, será disputada no dia 12 de julho, às 21h30 (de Brasília). Os dois jogos serão televisionados pela TV Globo, SporTV, Prime Video e Premiere.

Flamengo e Athletico-PR também se enfrentarão nos dias 5 de 12 de julho, às 21h30 (de Brasília). A primeira partida acontece no Maracanã, e a segunda será disputada na Arena da Baixada. Assim como nos jogos do Corinthians, os duelos entre rubro-negros serão televisionados pela TV Globo, SporTV, Prime Video e Premiere.

Confira abaixo a tabela completa das quartas de final da Copa do Brasil:

4/7 (terça-feira)

21h – Bahia x Grêmio (Arena Fonte Nova)

5/7 (quarta-feira)

19h30 – São Paulo x Palmeiras (Morumbi)

21h30 – América-MG x Corinthians (Arena Independência)

21h30 – Flamengo x Athletico-PR (Maracanã)

12/7 (quarta-feira)

19h – Grêmio x Bahia (Arena do Grêmio)

21h30 – Corinthians x América-MG (Neo Química Arena)

21h30 – Athletico-PR x Flamengo (Arena da Baixada)

13/7 (quinta-feira)

20h – Palmeiras x São Paulo (Allianz Parque)

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/07:30:46

