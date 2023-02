Mulher encontrada enterrada debaixo da própria casa. Companheiro detido

Corpo de Jéssika Rayara foi encontrado enterrado embaixo da casa onde morava — Foto: Redes sociais/ Reprodução

De acordo com a polícia brasileira, a mulher foi dada como desaparecida no domingo quando, após denúncia dos vizinhos, os dois filhos, de 2 e 5 anos, foram encontrados sozinhos dentro da residência.

Uma mulher de 22 anos foi encontrada enterrada debaixo da casa onde morava com o companheiro e os dois filhos, na terça-feira, em Ituporanga, Santa Catarina, Brasil.

O companheiro da vítima foi preso por suspeitas de ser o culpado do homicídio.

“Os policias da delegacia, incansáveis, continuaram, desde a madrugada de ontem [terça-feira], à procura do corpo nas imediações do local”, referiram as autoridades, acrescentando que “ao fim da tarde, foi localizado o cadáver escondido debaixo da casa”.

Segundo a polícia, o homem foi encontrado pelas autoridades no alojamento do irmão, próximo da casa da família, tendo sido preso após ter contado histórias contraditórias.

As informações revelam que o casal vivia um relacionamento conflituoso.

