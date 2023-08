Alta Floresta -Trabalhador morre soterrado em silo

O homem, identificado como Mauro Pinheiro Dias, de 46 anos, morreu, hoje, soterrado em um silo localizado nas proximidades da MT-208, sentido trevo Chapéu de Couro em Alta Floresta no Mato Grosso. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já havia falecido.

Conforme o registro da ocorrência, o homem foi realizar o procedimento da abertura para o despejo dos grãos, ficou submerso. Um colega de trabalho tentou resgatá-lo, porém não conseguiu.

A equipe composta militares fizeram a retirada da vítima, após escoarem os grãos pela lateral do silo. O local foi isolado para análises da perícia Oficial e Identificação Técnica e Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia.

No início do mês, no distrito de Deciolândia, em Diamantino (300 km de Sinop), também houve acidente de trabalho em um silo com a morte de Michel Maycon Vieira Cavalcanti, 23 anos.

Fonte: Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: assessoria/arquivo )/e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2023/05:25:27

