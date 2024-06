Altamira é o único município do Pará entre os 20 mais violentos do país

(Foto: Arquivo Vale do Xingu)- Em uma lista de 10 municípios mais violentos do Brasil, Altamira aparece em 6º lugar, de um ranking negativo. Ampliando a lista para os 20 municípios mais violentos do país, Altamira, no Sudoeste do Pará, é o único município do estado com mais de 100 mil habitantes a figurar entre as cidades com altos índices de violência. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (18), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Os dados têm como base números registrados em 2022, considerando as taxas de homicídios. Informações que foram repassadas pelos estados e Distrito Federal, e também leva em consideração, crimes violentos que não foram computados como homicídios, mas que pelas características, podem ter sido homicídios, os chamados homicídios ocultos.

Segundo o levantamento feito pelo Atlas da violência, em 2022, Altamira registrou 88 homicídios e 2 homicídios ocultos, totalizando 90 homicídios estimados, chegando a uma taxa de 73,1 homicídios estimados por 100 mil habitantes.

Em 2022, ano base nos dados analisados pelo Atlas, Altamira foi palco para crimes violentos e chacinas. Apenas no mês de maio foram registrados 12 assassinatos, entre os episódios mais marcantes está a noite de 14 de maio quando dois homens armados pararam em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro São Francisco, e começaram a atirar. Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas, após a chacina a Cúpula da Segurança Pública se reuniu em Altamira e iniciou uma série de operações policiais que resultaram na prisão dos envolvidos, quase um mês depois dos crimes. Na época, as mortes foram atribuídas a disputa por território de grupos criminosos rivais.

Considerado violento em todo o estado, no ano de 2022, 3.031 mortes violentas foram registradas no Pará, nos dois anos anteriores, a taxa ficou abaixo das 3 mil mortes, o mesmo aconteceu em 2023, com menos de 3 mil mortes violentas nos 144 municípios paraenses. O governo anunciou uma série de investimentos no setor, com a realização de novos concursos para as polícias e melhoria da infraestrutura de segurança no estado.

Altamira ganhou novas câmeras de monitoramento, tótens de segurança, além da criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. O combate ao crime organizado se intensificou, e os índices de violência reduziram. Em 2023 Altamira registrou 60 crimes violentos, segundo dados do Portal da Transparência para Segurança Pública, em 2024, em 2024, até agora, foram 10 registros de mortes violentas. Ampliando a lista para os 50 municípios mais violentos do país, Marituba aparece em 25º, Marabá em 26º, Itaituba em 29ª, Paragominas em 33º, Parauapebas em 36º, Castanhal em 44º.

Respostas

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informa que em 2022 o município de Altamira registrou redução de 39,5% nos casos de homicídios, ao computar 90 casos do crime de janeiro a dezembro, contra 149 registros no mesmo período de 2017. Comparando a taxa por 100 mil habitantes houve uma redução de 46,67% no ano de 2022 em relação ao ano de 2017.A SEGUP informa ainda que o Governo do Pará realiza diariamente operações integradas de combate à criminalidade, somado à instalação de uma Usina da Paz, maior equipamento de cidadania e transformação social, além de nos últimos cinco anos foram investidos também no aparelhamento das forças com equipamentos de alta tecnologia, armamentos, novas unidades policiais, capacitação dos agentes, concurso público para aumentar a capacidade de ação e fortalecer as forças de segurança do Estado.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2024/13:36:28

