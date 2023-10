Altamira – Pai é condenado a mais de 40 anos pelo estupro e assassinato da filha de 3 anos

(Foto:Reprodução) – Augusto Duarte, de 21 anos, pegou 42 anos, 11 meses e um dia de prisão. A sentença saiu na quinta-feira (19) após um julgamento longo de um dos casos que mais chocaram a população altamirense. O pai foi acusado de estuprar e matar a própria filha de 3 anos, a pequena Ângela Maria.

No dia 13 de outubro de 2020, no bairro Jatobá, em Altamira, no sudoeste do Pará. Uma menina encontrada morta e com sinais de violência sexual. Sessenta dias depois, acontece a prisão de Augusto, que primeiro sustentou que a menina teria sido morta por uma terceira pessoa. Mas a perícia identificou que naquela noite ele teria tirado a criança da rede e cometido o crime.

O corpo dela foi encontrado pelo tio, em um terreno nas proximidades da casa onde a família estava, com um ferimento na cabeça. O investigado, que já tinha passagens por roubo, ainda chegou a carregar o caixão da filha e demonstrava interesse em justiça.

Mas o inquérito policial mostrou que o principal acusado tentou quebrar o celular para evitar que os investigadores tivessem acesso aos conteúdos que ele pesquisava com títulos de pornografia infantil. Três anos depois, o principal acusado passou por julgamento e recebeu a pena por estupro de vulnerável e homicídio qualificado.

Dessa vez, segundo testemunhas, sem demonstrar sentimentos durante a audiência. Augusto não poderá recorrer pela pena em liberdade e deve cumpri-la em regime fechado no Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu.

Ângela Maria era a primeira filha e neta. A menina amava a polícia e foi uma das vítimas de crimes hediondos em plena pandemia do novo coronavírus. Naquele ano, no Brasil, foram mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes, sendo que mais de 9 mil correspondiam a abuso sexual.

A condenação foi recebia como alívio por testemunhas e principalmente pela mãe da pequena, que tenta recomeçar a vida longe de onde o crime foi registrado.

Fonte: Confirma Notícia/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2023/06:42:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...