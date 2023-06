Homem que foi sócio de empresa em Itaituba morre após capotamento de carro, em Santarém (PA)

Andrew Jordam de Oliveira Soares, de 29 anos. (Fotos: Reprodução)

Andrew Jordam de Oliveira Soares, de 29 anos, chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos; Ele era sócio proprietário da empresa Fabricell, que inaugurou em Itaituba no ano 2021 e fechou as portas em 2022.

Morreu na madrugada deste sábado (24) no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém, oeste do Pará, o condutor da caminhonete Triton que capotou várias vezes até se chocar com o muro de uma instituição de ensino no cruzamento da travessa Turiano Meira com a avenida Haroldo Veloso, no bairro Interventoria. Segundo populares, o condutor estava sem o cinto de segurança e foi ejetado a uma distância de aproximadamente 30 metros do local da batida.

Andrew Jordam de Oliveira Soares, de 29 anos, já havia se envolvido em outro grave acidente em Santarém na madrugada do dia 27 de fevereiro. Naquela ocasião, ele seguia em alta velocidade em um Mercedes pela avenida Mendonça Furtado sentido Cuiabá. Ao perder o controle do veículo no cruzamento com a avenida Barjonas de Miranda, ele só conseguiu parar depois de bater em um poste de energia, aproximadamente a 400 metros da primeira capotagem.

No acidente de fevereiro, a caixa de marcha se desprendeu do veículo e foi parar em cima da calçada. Portas de vidros de duas lojas foram quebradas pelos destroços do carro. Daquela vez, Jordam saiu cambaleando de dentro do veículo, sem ferimentos graves.

Na madrugada deste sábado, o jovem não teve a mesma sorte. Cuspido para fora do veículo, ele sofreu politraumatismo e foi encontrado pelos socorristas do Samu em estado gravíssimo.

“Às 04h56 da madrugada de hoje a nossa central recebeu ligação de onde ocorreu o capotamento. Nossa equipe rapidamente seguiu até o local e o rapaz tinha sido jogado para fora do veículo. Ele estava dentro do terreno de uma instituição de ensino. A vítima estava politraumatizada, foi feita então a imobilização dos membros, ele tinha fratura exposta de fêmur, traumatismo e esmagamento de trânsito, um corte profundo na região do pescoço. Nossa equipe fez o procedimento de intubação no local e depois ele foi conduzido na unidade avançada até o Pronto Socorro”, contou o coordenador do Samu, enfermeiro Joziel Colares.

Ainda de acordo com o enfermeiro, no PSM, Jordam foi levado direto para a sala de estabilização, solicitou todos os exames de imagem, inclusive tomografia. Mas apesar de todo o esforço dos profissionais de saúde, ele não resistiu aos ferimentos.

Andrew era sócio proprietário da empresa Fabricell, que inaugurou em Itaituba no ano 2021 e fechou as portas em 2022.

