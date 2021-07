Dez cidades paraenses receberão doses da vacina da Pfizer

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Já as 177.250 mil doses da Oxford/AstraZeneca serão distribuídas para todos os Centros Regionais de Saúde e são direcionadas para aplicação de primeira e segunda doses. A equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já elabora a logística de entrega. A distribuição deve começar nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Segundo informou o governador Helder Barbalho, Além da capital e de Ananindeua, receberão as 92.430 mil doses da Pfizer serão distribuídas para Benevides, Marituba, Bragança, Capanema, São Miguel do Guamá, Santarém, Marabá e Parauapebas.

Chegada de carregamento com quase 270 mil doses de vacinas contra a covid-19 Covid-19: remessa com 269.680 mil doses já está em Belém

Ao contrário do que aconteceu no início da chegada dos primeiras doses da Pfizer ao Pará, quando os imunizantes da farmacêutica ficavam apenas em Belém e Ananindeua por conta das exigências de condições de armazenamento, agora, o imunizante será distribuído entra 10 municípios paraenses.

